Японский губернатор рассказал о коте, которого ему подарил Путин (ВИДЕО)

Губернатор японской префектуры Акита рассказал, что очень привязался к коту Миру, которого ему подарил российский президент Владимир Путин. Такое заявление Норихиса Сатакэ сделал на встрече с делегацией приморских депутатов.

«Кот взрослеет на глазах, и после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты», — приводит его слова пресс-служба законодательного собрания Приморского края.

Фото и видеозаписи с Миром регулярно появляются на сайте префектуры Акита и ее страницах в социальных сетях. На них видно, что за подаренным котом тщательно ухаживают.

В подписях к снимкам и видеороликам Мира называют сибирским котом. На самом деле его порода — невская маскарадная, которая выведена путем скрещивания сибирских котов с сиамскими кошками.