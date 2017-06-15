Оракулом Кубка конфедераций выбран глухой кот Ахилл

В Северной столице выбрали живого оракула, который будет предсказывать итоги матчей Кубка конфедераций. Им стал один из живущих в Эрмитаже котов по кличке Ахилл.

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщает, что новому оракулу полтора года, и он глух с рождения. Кот отличается стрессоустойчивостью и любовью к людям.

Следить за предсказаниями, которые во время Кубка конфедераций будет делать Ахилл, можно на Youtube по названию "Эрмитажный кот-оракул Ахилл - Кубок конфедераций 2017".

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал.