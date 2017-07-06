Кот-оракул Ахилл будет предсказывать итоги матчей ЧМ-2018

Эрмитаж отказался отдать кота-оракула Ахилла новому хозяину, так как через год он будет вновь прогнозировать результаты матчей чемпионата мира - 2018, сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

При этом среди желающих усыновить Ахилла были знаменитые футболисты «Зенита» и представители Спорткомитета, заявляла ранее главный ветеринар Эрмитажа Анна Кондратьева.

Белый эрмитажный кот Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка конфедераций, которые проходили на «Зенит-арене» в Петербурге. Ахилл угадал победу сборной России над командой Новой Зеландии в стартовом матче Кубка. Второй прогноз не сбылся - кот предсказал, что сборная Австралии обыграет камерунцев, но была ничья.

В третьем матче Ахилл угадал, что португальцы обыграют новозеландцев, а в финале верно предсказал победу сборной Германии.

Ахилл стал очень популярен в СМИ. При этом в латиноамериканских СМИ публикаций о нем было больше, чем в российских.

Предсказывал кот следующим образом - перед ним ставили миски с едой, отмеченные флагами разных стран. Ахилл предрекал результаты игр, подходя к той или другой миске.

Оракулу Ахиллу полтора года, и он глух с рождения. Кот отличается стрессоустойчивостью и любовью к людям.