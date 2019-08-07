«Зверинец на Малой Садовой»: памятники коту Елисею и кошке Василисе

Неоценимая помощь кошачьих

Существует несколько версий создания памятников. Самая очевидная: животные – просто украшение центральной улицы города, символы верных компаньонов, которые издревле живут бок о бок с человеком.

Есть и другая версия, более грустная, но близкая к Северной столице: памятники установлены в честь кошек, спасших Ленинград во время блокады. В сентябре 1941 года продовольствия в городе на Неве было достаточно, чтобы прокормить население. Однако во время авианалетов фашистов большая его часть была уничтожена, и в городе начался голод.

Кстати, есть заблуждение, что голод наступил из-за пожара на Бадаевских складах. В действительности, к моменту пожара там находилось 3 000 тонн муки и 2 500 тонн сахара. Этих запасов хватило бы на 2-3 дня.

Фото: Livejournal / @foto-history

Ольга Берггольц писала:

Да, мы не скроем: в эти дни

Мы ели землю, клей, ремни;

Но, съев похлебку из ремней,

Вставал к станку упрямый мастер,

Чтобы точить орудий части,

Необходимые войне.

Во время блокады умирали люди, многих просто не успевали хоронить. Да и силы были на исходе. В какой-то момент на улицах города появилось большое количество крыс – пожирателей продовольствия и агрессивных разносчиков инфекций.

Кошек и собак в Ленинграде было уже мало: ещё в начале войны большинство животных погибло от голода или было съедено (на рынке за кошку предлагали около десяти месячных зарплат).

Чтобы не наступила эпидемия, Ленсовет решил устранить проблему с распространением грызунов с помощью кошачьих: в 1943 году из Ярославля в город на Неве прибыл поезд с четырьмя вагонами дымчатых кошек-крысоловов.

За животными выстроилась очередь. Котёнок стоил 500 рублей. Для сравнения: зарплата сторожа на то время составляла 120 рублей, килограмм хлеба с рук – 50 рублей.

Кошки хоть и распределились по основным точкам инфраструктуры, но справиться со всеми крысами не сумели. Поэтому к концу войны прошла ещё одна кошачья мобилизация: с Урала и Сибири – из Омска, Тюмени и Иркутска – в Северную столицу прибыло 5 тыс. кошек.

Животные были особенно необходимы дворцам и музеям, в том числе Эрмитажу, для сохранения картин и других произведений искусства.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл. Фото: visit-petersburg.ru

Елисей и Василиса на Малой Садовой

Для кота Елисея и кошки Василисы улица Малая Садовая стала домом в 2000 году. Елисей смирно восседает на фасаде Елисеевского магазина (дом №8) с 25 января. Василиса же «живёт» на фасаде дома №3 с 1 апреля. Выглядит она более игривой: со слегка задранной мордочкой кошка кокетливо изучает своего соседа и проходящих мимо людей.

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Милые памятники – подарок городу от предпринимателя Ильи Ботки. Автор идеи – историк Лебедев. Скульптор – Владимир Петровичев (ему же принадлежит ещё одна кошка в городе на Неве – Тишина Матроскина, учредившая день Петербургских котов и кошек). Архитектор – Лариса Домрачёва.

Кошка Тишина Матроскина. Фото: rutraveller.ru

Как украли Василису

В сентябре 2014 года Василиса пропала с фасада дома. Новость была печальная. Через несколько дней руфер по имени Павел нашёл скульптуру в Москве и привёз её назад в Петербург.

В декабря того же года скульптуру вернули на своё законное место, наделили статусом малой архитектурной формы и покрасили золотой краской. Теперь Елисей, «проживающий» без премиального статуса, стал ещё более неприметен по сравнению со своей соседкой.

Есть примета: если кинуть монетку так, чтобы она приземлилась рядом с котом или кошкой, то такой счастливчик буквально «поймает удачу за хвост».

Фото: Wikipedia

Клад для хулиганов

Животных постоянно грабят. Например, в июне 2018 года неизвестный соорудил конструкцию из мусорки и стула, взобрался по ней, наскоро собрал мелочь, лежащую у Елисея, и скрылся.

Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»