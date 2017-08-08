"Зенит" возвращается на "Петровский" из-за проблем с крышей стадиона на Крестовском

Ближайшие матчи "Зенита" пройдут на стадионе "Петровский". Это связано с работами по ремонту раздвижной крыши новой «Зенит-арены», передает АБН со ссылкой на правительство города.

"Устранять неполадки будет компания "Метрострой". Из-за этого несколько матчей "Зенита" могут состояться на стадионе "Петровский". После того как крышу отремонтируют, стадион передадут в собственность "Зениту", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, "Зенит" получит стадион на Крестовском до конца года. Прежде о том, что «Зенит-арена» будет передана петербургскому футбольному клубу в одном из интервью сообщил вице-губернатор города Игорь Албин. "У нас появились новые здания, сооружения, удаленный пункт досмотра грузового транспорта, павильоны зоны контроля доступа, масса дополнительных систем, видеокамеры – все это тоже необходимо принимать эксплуатирующей организации", - заявлял он.

До этого Албин сообщал, что «Зенит-арену» передадут петербургскому футбольному клубу до 31 марта, затем сроки переносили на лето.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.