Покой им только снится: как КАД и ЗСД осложнили жизнь горожан

В ожидании защиты

В редакцию «Санкт-Петербург.ру» обратились жители новостроек, расположенных по Охтинской алее неподалеку от станции метро «Девяткино». В двухстах метрах от их окон располагается северный участок КАД. Такое соседство с автомагистралью стало причиной беспокойства многих из них.

«Когда мы покупали квартиру в «Полис Групп», то нас заверили, что проблем с КАД не будет – от шума нас спасут шумозашитные экраны, - рассказала «Санкт-Петербург.ру» жительница новостройки Валентина. – Такие экраны на нем и правда есть, но не в том районе, где находятся наш дом и соседние новостройки – они прерываются прямо возле нас».

Фото: Виталий Беспалов / Санкт-Петербург.ру

По ее словам, шум от КАД не прекращается ни ночью, ни по выходным. Из-за этого окна в новых квартирах постоянно приходится держать закрытыми.

«Возможно, экраны поставят после того, как новые дома полностью заселятся. Может, и нет – никто нам ничего не сообщал. Что-то подсказывает, что без пикетов и коллективных писем тут не обойтись – так и будет шум, пока жильцы сами об этом не позаботятся», - считает Валентина.

Фото: Виталий Беспалов / Санкт-Петербург.ру

Пообщаться с застройщиками о шуме от автомагистралей оказалось не так просто – это, вероятно, не самая удобная тема для разговора для тех, кто хочет продать новые квартиры вблизи шумных дорог. При этом в «Группе ЛСР» нашему изданию сообщили, что транспортная доступность – важнейший критерий комфортности жилья, и многие покупатели новостроек в первую очередь интересуются тем, насколько в месте расположения дома развита дорожно-транспортная сеть.

«Вопросы звукоизоляции решаются непосредственно самим предприятием дорожного строительства, которые устанавливают шумопоглощающие экраны на участках дороги, расположенных вблизи жилой застройки. Более того, уровень шума рядом со зданиями регулируется санитарными нормами», - добавили в ЛСР.

«Санкт-Петербург.ру» узнал, мешает ли КАД и другие напряженные автомагистрали жильцам близлежащих домов и спасают ли от неприятных звуков шумозащитные экраны.

Кудрово придется потерпеть

Жильцы новостроек у станции метро «Девяткино» - далеко не первые, кто столкнулись с проблемой шума с КАД. Еще в конце 2015 года жильцы микрорайона «Новый Оккервиль» в Кудрово начали бить тревогу и направили обращение в Дирекцию по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург»). В ответе на него (скан можно увидеть на форуме жителей Кудрово), сказано, что при проектировке автодороги никакой жилой застройки рядом с ней не предполагалось, а это значит, что установка щумозащитных щитов здесь также не планируется.

Кроме того, в ответе указано, что на данном участке КАД «шумовое загрязнение» идет на участок от 320 до 1100 метров от края автодороги, а это значит, что застройщик не должен был строить дома настолько близко к автомагистрали, – иными словами, сам виноват в дискомфорте жильцов новостроек. Шумозащитных экранов на этом участке КАД нет до сих пор.

Фото: google.ru/maps

«Санкт-Петерубрг.ру» также направил запрос в ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург», чтобы узнать, планируется ли установка щумозащитных экранов в районе новостроек в Девяткино.

Впрочем, они не являются панацеей. Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» жительница Нового Мурино Ульяна Лях, чьи окна выходят на развязку КАД, дискомфорт от постоянного гула мешает ей несмотря на установку тех самых экранов.

«Ночью, по-моему, немного тише, но все равно постоянным фоном идет гул от дороги. И совершенно точно стало грязнее - за пару месяцев стекла покрываются толстым слоем пыли. Когда переехала сюда в 2014 году, такого не было. Теперь прямо ошметки пыли», - поделилась с нами Ульяна.

На юге все спокойно…

КАД – не единственная автомагистраль, которая беспокоит жителей города. К примеру, петербуржцы, которые живут неподалеку от Западного скоростного диаметра (ЗСД), разделились на два лагеря. Те, кто проживают в районе его южной части, чаще всего не жалуются на соседство с дорогой.

Фото: google.ru/maps

«Я живу на улице Корнеева, до ЗСД метров 150-200, летом там зеленая зона, а зимой ЗСД видно хорошо, - рассказала «Санкт-Петербург.ру» жительница города Екатерина Полунина. - Шум не мешает, так как при переезде сразу поставили стеклопакеты. При открытом окне тоже не критично, ребенок спит без проблем. В целом, от ЗСД никаких проблем».

К сожалению, обратного мнения об этой магистрали те, кто живет рядом с ней в новостройках на Васильевском острове. На этом участке ЗСД шумоподавляющие щиты не предусмотрены, и он активно функционирует без них с декабря прошлого года. Жители Морской набережной создавали петицию, собирали подписи, но результата это не дало.

Фото: Виталий Беспалов / Санкт-Петербург.ру

Необычная ситуация сложилась на северном участке ЗСД в Приморском районе. Там автомагистраль проходит совсем рядом с жилыми домами и защищена шумоподавляющими экранами. Жильцы близлежащих квартир, которые живут на нижних этажах, действительно защищены от шума и пыли, чего не скажешь об их соседях с верхних площадок.

Жители одного из таких домов по адресу Елагинский проспект, 42, который находится всего в 40 метрах от ЗСД, в минувшем году выходили на пикеты, пытаясь отстоять свое право на тишину. По их словам, экраны позволяют быть в тишине лишь тем, кто проживает на первых четырех этажах здания, а вот на десятом приходится постоянно находиться с закрытыми окнами. Протестующие хотели добиться того, чтобы этот участок ЗСД превратился в тоннель, но сделать этого пока не удалось.

Фото: google.ru/maps

…а на востоке уже тревожатся

Глядя на печальный опыт горожан, жители Красногвардейского района пытаются предотвратить строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) под окнами их домов. В настоящий момент депутаты Заксобрания и губернатор Георгий Полтавченко уже утвердили план строительства, согласно которому ВСД будет идти вдоль Хасанской улицы Красногвардейского района.

«Местами ВСД будет проходить до 200 метров к жилым домам, а местами до 100 метров. При этом жить там невозможно уже сейчас – под окнами находится трамвайное кольцо, а за ним следует железная дорога. ВСД должно пройти как раз между ними», - поделилась с «Санкт-Петербург.ру» член инициативной группы «Трасса над головами» Юлия Исакова, которая сама проживает на Хасанской улице.

«Пока информации о том, будет ли этот участок ВСД оборудован шумозащитными экранами, нет. Но даже если такие разговоры начнутся, то далеко не факт, что их в итоге действительно построят. В Невском районе тоже обещали установить такие экраны на мосту на Российском проспекте – в итоге прошло несколько лет, но ничего не сделали – денег будто бы нет», - добавила Исакова.

Есть информация о том, что ВСД будет держаться на опорах, а не пройдет по земле, что могло хоть как-то снизить уровень шума. Как сообщают жители Хасанской улицы, несколько лет назад у них уже проводились экспертизы – шум и без ВСД был выше нормы. «И сейчас нам говорят, что все будет хорошо и уровень шума от ВСД не превысит нормы. Так как не будет, если уже все плохо? При этом депутаты ЗакСа из «Единой России» сообщили нам, что никаких дополнительных экспертиз, связанных с постройкой ВСД, проводиться не будет – почему-то по закону этого не может быть», - отмечает член инициативной группы.

Фото: vk.com/club139692579

Противники строительства ВСД уже опробовали различные методы борьбы – выходили на митинг, отправляли письмо президенту. В итоге план скоростного диаметра был скорректирован, но только в пользу жителей Невского района, а не Красногвардейского. Сейчас инициативная группа хочет выйти на диалог с вице-губернатором Игорем Албиным, который ответственен за строительство в городе.

«К сожалению, может получиться то же самое, что вышло с ЗСД – сначала строим, а потом думаем, - рассуждает жительница Красногвардейского района. - А ведь сначала нужно заниматься экспертизами, подробно изучать все необходимые вопросы, а потом уже прокладывать дорогу».