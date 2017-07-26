Мощам Николая Чудотворца в Петербурге можно будет поклониться в ночь на 27 июля

Из-за большого числа желающих поклониться мощам Николая Чудотворца в ночь на четверг, 27 июля, в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры не будут закрывать к ним доступ, сообщают в комитете по печати Петербурга.

Накануне, 25 июля, в Северную столицу на семи автобусах приехали паломники из Великого Новгорода, Пскова и Лодейного Поля. Сегодня в город прибыли паломники из белорусского города Витебск.

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Пребывание мощей Николая Чудотворца в России, которые привезли из Италии, заканчивается в пятницу, 28 июля.

Всего мощам Николая Чудотворца в Петербурге и Москве успело поклониться более 2 млн человек. Эти мощи 930 лет не покидали папскую базилику в Бари.

Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.