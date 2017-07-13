В Петербург доставили мощи Николая Чудотворца

В Петербург утром 13 июля доставили мощи Николая Чудотворца. Они прибыли в Пулково около девяти часов, после чего были перевезены в Александро-Невскую лавру.

Мощи внесли в Благовещенскую церковь, у которой уже с ночи собралась большая очередь из желающих приложиться к святыне, которая будет доступна до 28 июля, пишет "Фонтанка.ру".

Внутри храма прибытия мощей ожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Доступ для горожан откроют с 16 часов. В последующие дни попасть к мощам одного из самых почитаемых христианских святых можно будет с семи утра до десяти вечера.

В Александро-Невской лавре организуют две очереди -общую и социальную для инвалидов - максимальной длиной до четырех км. Вдоль очередей выставят порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой. Также власти пообещали организовать бесплатную раздачу питьевой воды.

Очередь распределится следующим образом: Тележная улица вмещает около 2 700 человек, Профессора Ивашенцова – около 1000, Миргородская – 1 300, Кременчугская – 5 500. Одновременно в очереди может стоять около 15 тыс. человек.