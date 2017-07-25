Приехавшие поклониться мощам Николая Чудотворца в Петербург смогут отдохнуть в специальных автобусах

Приехавшие поклониться мощам Николая Чудотворца в Петербург смогут отдохнуть в двух специальных автобусах, предоставленных СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«До 27 июля в течение дня два автобуса будут предоставляться в распоряжение организаторов, в том числе для краткосрочного отдыха паломников», - рассказали в пресс-службе компании.

Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца можно ежедневно до 27 июля с 07:00 до 22:00. В последний день нахождения мощей в России, 28 июля, состоятся торжественные проводы святыни в итальянский город Бари.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в Бари. Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.

Святыня прилетела из Москвы в Петербург 13 июля, в Северной столице мощам поклонились уже более 350 тыс. паломников, а всего в Петербурге и Москве - более 2 млн человек.

Сейчас максимальное ожидание в основной очереди - шесть-семь часов. Работает телефон «горячей линии»: +7 (812) 417-27-27. Информацию об утерянных или забытых вещах можно уточнить по телефону +7 (911) 021-35-97.