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Мощам Николая Чудотворца в Петербурге и Москве поклонились более 2 млн человек

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© Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

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Сейчас начало очереди находится на Чернорецком переулке, время ожидания - 4 - 4,5 часа.

Мощам Николая Чудотворца в Петербурге и Москве поклонились более 2 млн человек. В связи с увеличившимся количеством паломников в Северной столице открыли еще одно место для формирования очереди - в Митрополичьем саду. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

В саду установлены дополнительные туалетные кабины и мобильные торговые лавки с питьем и продуктами питания. Также штабом было принято решение об увеличении количества машин скорой помощи.

Сейчас начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится на Чернорецком переулке, время ожидания - 4 - 4,5 часа.

Вход в социальную очередь находится у надвратной церкви при входе в Лавру. Здесь время ожидания увеличилось до 2,5 часов. Эта очередь для следующих категорий граждан: инвалиды II группы, женщины на последних сроках беременности без сопровождения, блокадники старше 80 лет при наличии подтверждающих документов и паспорта.

Поклониться мощам святителя Николая Чудотворца можно ежедневно до 27 июля с 07:00 до 22:00. В последний день нахождения мощей в России, 28 июля, состоятся торжественные проводы святыни в итальянский город Бари.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в Бари. Приезд святыни в Москву и Петербург стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска.

 

 

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