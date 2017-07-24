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Картина дня: мошенники и УФАС

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© Фото: Maverickgedrag.nl

Темы дня

В каком районе Петербурга мошенники незаконно торгуют билетами на парад ко Дню ВМФ, за что объявлен в розыск банкир Гительсон и что не понравилось УФАС в закупках Смольного.

Самая популярная новость 24 июля, по версии Монитора – в Кронштадте продают билеты на морской парад в День ВМФ, которые и без того бесплатны. Первыми об этом сообщили Piter TV (18:45), АиФ (08:32) и «Санкт-Петербург.ру» (10:45).

Мошенники продавали билеты за пять тыс. рублей. Всего на кронштадтский парад было отпечатано восемь тыс. бесплатных билетов, плюс тысячу приглашений на трибуны главкомат должен раздать ветеранам ВМФ. Пять тыс. проходок на территорию Ленинградской военно-морской базы было отдано для распространения среди жителей Петербурга и других регионов страны.

Таким образом, Кронштадту досталось только три тыс. «стоячих» билетов, половина из которых разошлась по бюджетным организациям, а оставшиеся полторы тыс. раздали через информационно-культурный центр. Те, кто не успел получить приглашение, остались недовольны, градус повысила информация о спекулянтах.

Вторая по популярности новость дня: петербургский банкир Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. Бывшего главу банка «ВЕФК» разыскивают по новому делу о хищении более 20 млрд рублей у финансовой организации.

В отношении Гительсона возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года похитил деньги под предлогом предоставления кредитов подконтрольным ему компаниям. Имя Александра Гительсона хорошо знакомо многим петербуржцам и жителям Ленобласти - его объявляют в розыск уже во второй раз. Отыскать беглого Гительсона в первый раз удалось в Вене в 2013 году.

Еще одна популярная новость дня касается УФАС и Смольного. По мнению антимонопольщиков, один из его комитетов незаконно заключил семь контрактов на 540 млн рублей.

Проверка документов была проведена после обращения в УФАС сотрудников международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Семь контрактов были заключены с ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" на выполнение работы с данными комитета по информатизации и связи. К примеру, один из них включал в себя оказание услуг по эксплуатации автоматизированной системы "Безопасный город" в 2017 году.

Самыми оперативными 24 июля стали Piter TV. «Фонтанка» и «Санкт-Петербург.ру».

 

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