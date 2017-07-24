Мошенники продают бесплатные билеты на парад в День ВМФ в Кронштадте

Мошенники за пять тыс. рублей продают бесплатные билеты на парад в День Военно-Морского флота в Кронштадте. Спекулянтов уже ищет полиция, людям предлагают фотографировать тех, кто предлагает посмотреть морской праздник за деньги. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Всего на кронштадтский парад было отпечатано восемь тыс. бесплатных билетов, плюс тысячу приглашений на трибуны главкомат должен раздать ветеранам ВМФ. Пять тыс. проходок на территорию Ленинградской военно-морской базы было отдано для распространения среди жителей Петербурга и других регионов страны.

Таким образом, Кронштадту досталось только три тыс. «стоячих» билетов, половина из которых разошлась по бюджетным организациям, а оставшиеся полторы тыс. раздали через информационно-культурный центр. Те, кто не успел получить приглашение, остались недовольны, градус повысила информация о спекулянтах.

Администрация Кронштадтского района обратилась к командованию Западного военного округа и ЛенВМБ и согласовала свободный допуск на репетиции. 23 июля прошла первая тренировка, во время которой 2,5 тыс. зрителей смогли посмотреть, как будут праздновать День ВМФ 30 июля. Генеральная репетиция состоится 28 июля, проход также будет открыт всем желающим.