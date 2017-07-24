Петербургский банкир Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск. Бывшего главу банка «ВЕФК» разыскивают по новому делу о хищении более 20 млрд рублей у финансовой организации. Об этом сообщили в петербургском Следственном комитете.

В отношении Гительсона возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года похитил деньги под предлогом предоставления кредитов подконтрольным ему компаниям.

Имя Александра Гительсона хорошо знакомо многим петербуржцам и жителям Ленобласти - его объявляют в розыск уже во второй раз. Отыскать беглого Гительсона в первый раз удалось в Вене в 2013 году.

Банкира тогда обвинили в мошенничестве с деньгами правительства Ленобласти. Позже к этому добавилось обвинение в краже 500 млн рублей у депутата Госдумы Алдана Музыкаева. В мае 2017 года банкир вышел на свободы из колонии в Металлострое и снова уехал из России.