УФАС: Смольный незаконно заключил семь контрактов на 540 млн рублей

Комитету по информатизации и связи Смольного (КИС) незаконно заключил семь контрактов на 540 млн рублей. Чиновники решили не проводить необходимые конкурсы и выбрали госкомпанию для контрактов самостоятельно. Об этом сообщили в петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Проверка документов была проведена после обращения в УФАС сотрудников международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Семь контрактов были заключены с ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" на выполнение работы с данными комитета по информатизации и связи. К примеру, один из них включал в себя оказание услуг по эксплуатации автоматизированной системы "Безопасный город" в 2017 году.

"Рынок оказания услуг в сфере информационных технологий является конкурентным. Деятельность на нем на принципах конкуренции, в том числе и посредством участия в государственных закупках, осуществляет большое количество хозяйствующих субъектов. Таким образом, заключив, без проведения торгов контракты, комитет создал преимущественные условия определенной организации", - отметили в УФАС.

В итоге Смольному дали время до 28 августа, чтобы расторгнуть все семь контрактов и провести открытые торги.