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Картина дня: ливни, «Победа» и Малороссия

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© Фото: joinfo.ua

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Насколько неприятной будет погода в среду, 19 июля, какой сюрприз для петербуржцев подготовила авиакомпания «Победа» и нравится ли Кремлю идея создания Малороссии.

Самая популярная новость дня, по версии «Монитора», касается погоды. Первыми о затянувшихся ливнях сообщили «Санкт-Петербург.ру», Piter.TV (14:30) и «Газета.ру» (15:10).

МЧС сообщает, что дожди не покинут Петербург в среду, 19 июля. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире или на работе. "Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - говорится в сообщении МЧС.

Если же здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112.

Вторая по популярности тема дня – лоукостеры «Победа» начнут летать из Москвы в Петербург. Продажа билетов открыта 18 июля, минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов.

Полеты по этому направлению начнутся 29 октября и будут выполняться ежедневно. «Ежедневный рейс Москва-Петербург - логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Петербурга. Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из аэропорта Пулково», - рассказали в компании.

Еще одна популярная тема дня – глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства Малороссия. "Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал Захарченко.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого.

В Кремле сообщили, что ничего не знали о планах Захарченко и усомнились в их необходимости.

Самыми оперативными 18 июля стали– «Деловой Петербург», «Газета.ру» и Piter TV.

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