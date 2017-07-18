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Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия

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© Фото: Сергей Аверин / РИА "Новости"

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По мнению Александра Захарченко, "государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению".

Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия. По мнению Александра Захарченко, "государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению". Об этом сообщает "Интерфаск".

"Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал Захарченко.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого.

"Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", - считает он.

Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

"Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - отметил Захарченко.

"Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий - его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", - резюмировал глава ДНР.

Он считает, что власти в Киеве не легитимны и не способны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался "такой узел, который разрубить уже нельзя".

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