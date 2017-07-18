Лоукостер «Победа» начнет летать из Москвы в Петербург. Продажа билетов открыта 18 июля, минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Полеты по этому направлению начнутся 29 октября и будут выполняться ежедневно. «Ежедневный рейс Москва-Петербург - логистическое решение компании, которое обеспечит возможность дальнейшего расширения карты полетов из Петербурга. Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из аэропорта Пулково», - рассказали в компании.

Сейчас самолеты российского лоукостера летают из Северной столицы во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону. «Кроме того, для нового рейса Москва-Петербург в московском Внуково предусмотрены очень удобные стыковки с рейсами в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Улан-Удэ и Челябинск», - также добиавили в «Победе».