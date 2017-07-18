В Кремле отрицают участие РФ в разработке идеи создания Малороссии

Идея главы ДНР Александра Захарченко о создании федеративного государства Малороссия - инициатива его окружения и не была согласована с Кремлем, сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле.



«Инициатива 100% шла не от Суркова (помощника российского президента Владислава Суркова)», — заявил один из источников издания. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил еще один собеседник РБК.



Близкий к Суркову эксперт Алексей Чеснаков заявил ТАСС, что проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве Донецкой республики многие его считают несерьезным. «Проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения», — сказал он. Эксперт также добавил, что через месяц о Малороссии забудут все, «включая авторов этой идеи».

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Ранее в среду, 18 июля, лава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия. По мнению Александра Захарченко, «государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению».

При этом представители самопровозглашенной Луганской народной республики не принимают участия в обсуждении создания в границах Украины нового государства - Малороссии. Об этом заявил глава Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.