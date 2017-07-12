Пребывание в Петербурге мощей Николая Чудотворца изменит работу метро

Станцию петербургского метро «Площадь Александра невского-2» будут открывать на час раньше в те две недели, что в Лавре Александра Невского будут находиться мощи святителя Николая Чудотворца. Закрывать ее планиурют чуть позже.

Таким образом, вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 05:32 до 00:23. Такой режим вводится с 13 по 28 июля, пока в Александро-Невской Лавре будет находиться христианская святыня.

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Ранее сообщалось, что к мощам в Северной столице выстроятся четырехкилометровые очереди. Их будет две - общая и социальная, которая будет предназначена для маломобильных граждан и женщин с детьми.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Россию стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.