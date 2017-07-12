В Петербурге Росгвардия будет охранять святые мощи Николая Чудотворца

С 13 по 28 июля в петербургском Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры будут пребывать мощи Святого Николая Чудотворца.

На протяжении двух недель 130 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти круглосуточно совместно с полицией будут обеспечивать общественный правопорядок и безопасность граждан в месте пребывания святых мощей.

Также к месту паломничества будут приближены наряды групп задержания вневедомственной охраны войск Росгвардии

В Петербурге ожидается большое количество паломников, желающих поклониться святыне. При организации посещения Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры был учтен опыт Москвы, где ранее находились мощи Святого Николая Чудотворца., сообщают в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что к мощам в Северной столице выстроятся четырехкилометровые очереди. Их будет две - общая и социальная, которая будет предназначена для маломобильных граждан и женщин с детьми.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Россию стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.