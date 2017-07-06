В Петербурге к мощам Николая Чудотворца выстроятся четырехкилометровые очереди

Мощи Николая Чудотворца в следующий четверг,13 июля, прибудут в Северную столицу. Для координации действий власти, правоохранительных ведомств и церкви создан оперативный штаб, который возглавит вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Мощи святого будут находиться в Александро-Невской лавре. Там будут организованы две очереди - общая и социальная, которая будет предназначена для маломобильных граждан и женщин с детьми. Максимальная длина очереди - 4 километра.

Вдоль очередей поставят порядка 100 биотуалетов, а также торговые точки с едой. Ожидается бесплатная раздача питьевой воды.

В первый день доступ к реликвии откроют с 16:00. В последующие дни попасть к мощам можно будет с 7:00 до 22:00. В районе 18 часов очередь начнут ограничивать. Всего мощи святого будут выставлены в Петербурге на протяжении двух недель.

Мощи Николая Чудотворца 930 лет не покидали папскую базилику в итальянском городе Бари. Приезд святыни в Россию стал возможен благодаря договоренности Патриарха Кирилла и Папы римского Франциска. В конце июля мощи в ковчеге увезут обратно в Италию.