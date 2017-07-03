Протоиерей Чаплин пригрозил зрителям фильма «Матильда» отлучением от церкви

Протоиерей Всеволод Чаплин опубликовал видеообращение по поводу предстоящей премьеры фильма Алексея Учителя «Матильда». Чаплин призвал запретить показ кинокартины, а его зрителям пригрозил древней анафемой и отлучением от церкви.

«Фильм “Матильда” непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах», — считает Чаплин. Он уверен, что «мировая война неизбежна, но если этот фильм не будет показан, кто-то, наверное, да останется жить, пусть не в городах; если он будет показан, покинуть все, и это будет достойно и справедливо».

По мнению протоирея, православный христианин не может участвовать в съемках, раскрутке, организации показа вот этого чудовищного фильма. При этом зрители фильма, по словам Чаплина, попадут под древнюю анафему.

По его словам, «сейчас, в символический день 26 октября, через 100 лет после чудовищных событий октября 17-го, готовятся новое, символическое, ритуальное цареубийство».

«[Это] плевок в нашу историю, нашу душу, в то лучшее, что у нас было. За этот плевок, за это ритуальное, новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением», — считает Чаплин.

Премьера фильма «Матильда» в России намечена на 25 октября этого года. Впервые кинокартину покажут в Мариинском театре 6 октября, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.

Ранее экс-прокурор Крыма, а ныне депутат ГД Наталия Полонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже эксперты СПбГУ не нашли в фильме «Матильда» оскорбления чувств верующих.

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Ранее глава Минкульта Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — заявил он.

Фильм «Матильда» находился в разработке с 2010 года. Николая Романова в фильме сыграл немецкий актер Ларс Айдингер. Имя актрисы, назначенной на роль примы-балерины, держалось во время съемок в тайне, однако после первого трейлера стало понятно, что роль Кшесинской исполнила польская актриса Михалина Ольшанска.