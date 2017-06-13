Эксперты не нашли в фильме «Матильда» оскорбления чувств верующих

Режиссер Алексей Учитель сообщил об итогах экспертизы фильма «Матильда». По его словам, исследованием занимались специалисты Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Как заявил Учитель, в фильме не нашли элементов, которые могут оскорбить чьи-либо чувства, приводит его слова «Газета.ru».

Адвокат Учителя Константин Добрынин добавил, что в экспертизе попытались упредить вопросы депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступает противницей еще не вышедшего на экраны фильма.

«Надеемся, что центр экспертиз СПбГУ никто не обвинит в предвзятости»,- заявил адвокат.

«Следует отметить, что фильм нельзя охарактеризовать как исторический или биографический, так как в нем имеют место упомянутые расхождения между фактами художественной реальности и историческими фактами», - говорится в заключении экспертов. Оскорбительные и унизительные характеристики в отношении какой-либо группы не найдены.

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Ранее глава Минкульта Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — передало его слова ТАСС.

Фильм «Матильда» находился в разработке с 2010 года. Николая Романова в фильме сыграл немецкий актер Ларс Айдингер. Имя актрисы, назначенной на роль примы-балерины, держалось во время съемок в тайне, однако после первого трейлера стало понятно, что роль Кшесинской исполнила польская актриса Михалина Ольшанска.

В фильме также играют Данила Козловский (поручик Воронцов), Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и другие. Премьера картины Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.