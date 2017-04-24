"Матильду" Алексея Учителя покажут на "Первом канале"

Режиссер Алексей Учитель официально завершил монтаж фильма "Матильда". Об этом он рассказал в минувшую субботу, 22 апреля, на встрече в Российской государственной библиотеке.

"Сегодня знаковый день. Только что приехал из студии. (...) Буквально за 15 минут до того, как выехать, мы закончили монтировать одну из сцен, которая у нас долго не получалась. Сегодня мы закончили окончательно монтаж картины", - приводит слова режиссера "Интерфакс".

Он также добавил, что завершена озвучка актеров, хотя с этим и были проблемы, так как многих иностранных актеров пришлось дублировать на русский язык. Он также добавил, что полностью работа над фильмом будет завершена через месяц-полтора.

Премьера картины назначена на 6 октября. После проката в кинотеатрах фильм превратят в сериал, который покажут на "Первом канале" в 2018 году - он будет состоять из четырех эпизодов.

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Страсти вокруг «Матильды»: жалобы на фильм, критика РПЦ и угрозы Алексею Учителю

Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» сообщила, что будет поджигать кинотеатры, в которых будут транслировать фильм «Матильда».

Алексей Учитель обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в этом. По его словам, угрозы поступают не только в адрес кинотеатров, но и ему лично, съемочной команде и всем сотрудникам, участвовавшим в создании кинокартины.

Поклонская заявляла, что не имеет ничего общего с экстремистами из этого движения. Представители «Христианского государства», в свою очередь, открестились от связей с парламентарием.

Еще один скандал связан с финансированием фильма - якобы соавтор «Матильды» Владислав Москалев в интервью The Insider рассказал о коррупции во время съемок фильма. По его словам, картина была снята на деньги, выведенные из подконтрольного Газпромбанку офшора, в обмен на взятку управляющему делами президента.