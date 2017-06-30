Песков прокомментировал задержание на Украине россиянина Агеева

Ситуация с гражданином России Виктором Агеевым, который попал в плен к украинским солдатам - не вопрос Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обычно по дипломатическим каналам защищают законные юридические интересы наших граждан за рубежом, поэтому собственно … Кремль этим не занимается. Но с другой стороны, никаких сомнений, конечно, быть не должно - все, что законом предписывается, - я имею в виду меры по защите интересов - они будут реализовываться", - приводит его словам РИА Новости.

Песков также добавил, что эта тема не имеет отношения к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Минобороны России назвала выдумкой сообщение «Би-би-си» о захваченном в плен в Луганской области российском контрактнике-разведчике Викторе Агееве.



«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — добавили в министерстве.

Ранее «Би-би-си» сообщило, что россиянина 1995 года рождения захватили 24 июня в районе села Желобок Луганской области в ходе столкновения украинских военных с солдатами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По информации украинских военных, в плену оказались четыре бойца ЛНР, среди которых 22-летний россиянин. Как следует из данных в его военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда.

«Би-би-си» сообщает, что в 2015-2016 годах Агеев служил в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. После этого молодой человек, по словам его сослуживцев, стал служить по контракту в военной разведке. Мать Агеева рассказала, что новым местом службы сына стал Батайск в Ростовской области. Последний раз она разговаривала с сыном более месяца назад, с тех пор ничего о нем не слышала.