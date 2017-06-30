Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой двадцатки» в Германии планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters заявление советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Он также уточнил, что повестка предстоящей на следующей неделе встречи двух глав государства еще не определена.

В настоящий момент Трамп и Путин несколько раз общались по телефону, но личной встречи между ними не было.

Накануне, 29 июня, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о желании во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге организовать встречу президентов России и США.

Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что на саммите запланированы переговоры Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что полноценной встречи с президентом США пока не планируется.

Саммит «Большая двадцатка» (G-20) пройдет в Гамбурге в конце следующей недели - 7-8 июля.