«Би-Би-Си»: Российский контрактник попал в плен под Луганском

Российский контрактник Виктор Агеев попал в плен к украинским военным в ходе боев в Луганской области, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на источники в военных кругах Украины.

По данным издания, россиянина 1995 года рождения захватили 24 июня в районе села Желобок Луганской области в ходе столкновения украинских военных с солдатами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Командир украинской бригады Владислав Клочков отметил, что при столкновении был убит командир группы ЛНР. Украинские СМИ называют убитого «кадровым российским офицером» Александром Щербаком.

По информации украинских военных, в плену оказались четыре бойца ЛНР, среди которых 22-летний россиянин.

Как следует из данных в его военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда.

"Би-би-си" сообщает, что в 2015-2016 годах Агеев служил в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. После этого молодой человек, по словам его сослуживцев, стал служить по контракту в военной разведке.

Мать Агеева рассказала, что новым местом службы сына стал Батайск в Ростовской области. Последний раз она разговаривала с сыном более месяца назад, с тех пор ничего о нем не слышала.