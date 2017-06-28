Минобороны назвало выдумкой информацию о захваченном в плен на Украине российском разведчике

Минобороны России назвала выдумкой сообщение «Би-би-си» захваченном в плен в Луганской области российском контрактник -разведчике Викторе Агееве.



«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — цитирует ТАСС заявление ведомства.



«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — добавили в министерстве.

Ранее «Би-би-си» сообщило, что россиянина 1995 года рождения захватили 24 июня в районе села Желобок Луганской области в ходе столкновения украинских военных с солдатами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По информации украинских военных, в плену оказались четыре бойца ЛНР, среди которых 22-летний россиянин.

Как следует из данных в его военном билете, в 2015 году Виктор Агеев получил среднее профессиональное образование в Алтайском государственном колледже по специальности электро-газосварщик третьего разряда.

«Би-би-си» сообщает, что в 2015-2016 годах Агеев служил в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. После этого молодой человек, по словам его сослуживцев, стал служить по контракту в военной разведке. Мать Агеева рассказала, что новым местом службы сына стал Батайск в Ростовской области. Последний раз она разговаривала с сыном более месяца назад, с тех пор ничего о нем не слышала.