На реставрацию Исаакия потратят более 100 млн рублей

На реставрацию ГМП "Исаакиевский собор" в 2017 году потратят более 100 млн рублей музейных средств, передает "Интерфакс" слова заместителя директора по эксплуатации Бориса Подольского.

"Реставрация Исаакия — это только музейные деньги. На 2017 год это 105 млн рублей", — заявил Подольский.

В 2017 году в музее продолжится реставрация монументальной живописи, интерьерного мрамора внутри собора, позолоты. Кроме того, будет начата работа по утеплению купола Исаакия.

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Подольский также отметил, что на реставрацию Спаса на Крови в этом году музей направит около 40 млн рублей из собственных средств. Еще 65 млн рублей будут предоставлены из бюджета города.

Ранее сообщалось, что новым директором Исаакиевского собора назначен Юрий Мудров. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры Петербурга.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против". Свою позицию по этому вопросу высказывали и деятели культуры.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что администрация Северной столицы до сих пор не получила заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.