Путин пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором

Во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал решить противоречия и оставить в Исаакиевском соборе и храм, и музей.

"Россия - это светское государство. Так сложилось, так и будет. После революции государство сделало все, чтобы уничтожить наши духовные корни. Попытались Библию заменить кодексом строительства коммунизма. Ничего не получилось", - заявил президент.

По его словам, собор церкви не принадлежал, но построен был как храм, а не как музей, а в советское время там повесили маятник Фуко. "Устроили там музей атеизма - а это издевательство над религиозными чувствами", - заявил Путин.

Также он добавил, что надо деполитизировать проблему, а то «оппозиция спекулирует на ней».

Вопрос о судьбе Исаакия президенту задали сотрудники Балтийского судостроительного завода. Президент отметил, что неожиданно было услышать его от рабочих.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что администрация Северной столицы до сих пор не получила заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

«Санкт-Петербург.ру» ведет текстовую трансляцию «Прямой линии» с президентом России.