«Алые паруса-2017»: «Мумий тролль», фейерверк и метро всю ночь

Что ожидать

На Дворцовой площади к 23 июня появится грандиозная сцена с огромным количеством статичных и движущихся экранов, и специальной канатной дорогой для воздушного театра. Нынешний год в России объявлен годом экологии, так эта тема обязательно найдет свое отражение в концепции праздника.

Фото: ALLfest

Праздник начнется 23 июня в 22:00 с театрализованного пролога. После официального открытия и традиционного удара в рынду на сцену поднимутся те артисты, чьи имена выбраны в результате опроса среди старшеклассников петербургских школ.

В этот вечер перед выпускниками выступят группы Сурганова и оркестр, Serebro, Artic&Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Хедлайнером концерта на Дворцовой станет команда Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». Ведущими, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Фото: Eugzolotuhin - LiveJournal

В 00:40, в самый темный миг петербургской белой ночи, начнется пиротехническое шоу в акватории Невы. Как всегда, ожидается незабываемое зрелище, кульминацией которого станет появление в пролете Троицкого моста прекрасного символа мечты - бригантины под алыми парусами.

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Вход на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будет открыт только для тех, кто в этом году оканчивает школу. В этом году по два пригласительных билета получат более 30 тыс. петербургских выпускников. Билеты распространялись совершенно бесплатно в школах и училищах, куда они поступят за два дня до праздника.

Фото: ReadWeb.org

«Санкт-Петербург.ру» будет вмести текстовую онлайн-трансляцию «Алых парусов».

Как добраться

«Алые паруса» ждут не только выпускников Северной столицы, но и гостей из Москвы. В связи с этим в Петерубрг отправятся дополнительные поезда. В составы будут включены купейные, плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для сидения.

Поезд № 76 отправится из столицы 23 июня в 8:15 и прибудет на Московский вокзал в Петербург в 16:55. Поезд будет останавливаться в Твери и Бологом.

Поезд № 86 отправляется из Москвы 23 июня в 14:20 и прибудет в 23:25 на Ладожский вокзал. Остановки будут в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Окуловке.

Фото: piter-otel.ru

Для того, чтобы все выпускники смогли благополучно добраться после концерта домой, в ночь с 23 на 24 июня петербургская подземка будет работать без перерывов. Все станции метро будут открыты на вход и выход - кроме вестибюлей станций "Достоевская" и "Спасская".

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Кроме того, на дорогах появятся ночные автобусы, которые с полуночи до 6 утра будут развозить по домам участников праздника. Известны следующие маршруты: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Интервал движения - 30 минут.

Что перекроют

Праздник выпускников отразится и на тех, кто уже давно окончил школу. Так, из-за «Алых парусов» Троицкий мост 23 июня разведут на сутки. Он будет разведен с 14:00 часов пятницы до 14:00 часов субботы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Это максимальное время разводки, необходимое организаторам мероприятия. При этом навести мост могут и раньше, информация будет отображаться на сайте «Мостотреста» в режиме онлайн.

Все остальные мосты во время праздника «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня, не разводятся. Сегодня, 22 июня, в городе проводится генеральная репетиция ежегодного праздника выпускников - Троицкий мост будет разведен с 21 часа до пяти утра.

С 20 июня по 14:00 24 июня прекращено движение из центра на Петроградскую сторону по Троицкому мосту.

Фото: bridgesall.ru

По Дворцовой набережной от Троицкого моста к Дворцовому мосту вводится одностороннее движение 19 июня до 05:00 25 июня.

Кроме того, с 17:30 23 июня до 05:00 24 июня для проезда будет закрыта большая часть центра Северной столицы – Невский проспект от Дворцовой площади до набережной реки Мойки, Дворцовый проезд, Миллионная улица, Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта. К 22:30 23 июня ограничения увеличатся и затронут Биржевую площадь, Биржевой мост и другие участки.

Ограничения движения могут быть введены и раньше при условии прибытия большего количества зрителей. Более подробная информация на сайте КРТИ.