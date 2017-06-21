В Петербурге установят тысячу дополнительных туалетов к «Алым парусам» и Кубку конфедераций. Дополнительные кабины начали устанавливать в центре Северной столицы уже сегодня, 21 июня. Об этом сообщили в пресс-слжбе Водоканала.

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С 17 июня для гостей и жителей Петербурга уже работают дополнительные туалеты Водоканала на Конюшенной площади - в фан-зоне для футбольных болельщиков. Кроме того, предприятие обеспечило установку кабинок на Крестовском острове во время проведения первого матча Кубка.

Сегодня дополнительные туалеты будут размещены у «Зенит-арены»: на Центральной аллее, на Яхтенной улице, у станции метро «Крестовский остров». По этим адресам установят 100 передвижных туалетов. Все дополнительные туалеты будут доступны до 2 июля года включительно.

Завтра, 22 июня, передвижные туалеты появятся на стрелке Васильевского острова и Мытнинской набережной; на Дворцовой площади и Дворцовой набережной от Дворцового моста до Лебяжьей канавки; на Дворцовой набережной от Лебяжьей канавки до дома №8 на Дворцовой набережной; от дома №8 на Дворцовой набережной до Марсова поля; на Миллионной улице и Петроградской набережной за Троицким мостом; в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте и на Адмиралтейской набережной.

Туалеты, находящиеся в ведении Водоканала, можно найти на интерактивной карте в мобильном приложении «Водоканал Петербурга». Для удобства поиска местонахождения конкретного туалета в описании каждого добавлены GPS-данные. По ним пользователь с легкостью сможет найти расположение объекта в городе.