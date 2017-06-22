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Выпускников просят не торговать билетами на «Алые паруса» из-за возможных террористов

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© Фото: Instagram / @ontheroof.one

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По купленным билетам на Дворцовую площадь могут проникнуть неизвестные лица.

Движение «За безопасность» просит выпускников не торговать билетами на «Алые паруса», так как их могут купить террористы. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.

В движении отметили, что каждый год находятся выпускники, которые за 500-1500 рублей продают бесплатные билеты на праздник. По купленным билетам на Дворцовую площадь проникают неизвестные лица, часто являющиеся зачинщиками конфликтов.

«Но самое опасное, что билеты могут попасть в руки террористов и экстремистов. Мы быстро забыли, что смертник, осуществивший теракт в петербургском метро, прикинулся студентом и беспрепятственно проник в метрополитен с бомбой, не вызвав подозрений у полицейских», - заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В движении «За безопасность» также обратились к руководству социальных сетей и Роскомандзор с просьбой немедленно провести мониторинг социальных сетей и удалить все группы и сообщения в группах о продаже и покупке билетов на «Алые паруса».

«Продажа билетов на «Алые паруса» стала обычным делом в среде выпускников. Террористы могут этим воспользоваться, а что будет дальше не хочется загадывать», - добавил Курдесов.

Праздник выпускников «Алые паруса» начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 будет свето-пиротехническое шоу в акватории Невы. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ.

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