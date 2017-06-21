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Троицкий мост будут полностью закрывать из-за «Алых парусов»

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© Фото: Instagram / @cosmeoke

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Также вводятся многочисленные транспортные ограничения в центре Петербурга.

Троицкий мост будут полностью закрывать из-за «Алых парусов». Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Будет введено полное прекращение движения транспортных средств: 21 июня - с 22:50 до восьми утра; 22 июня с 20:30 до пяти часов утра, а также 23 июня с 13:30 на целые сутки – до 13:30 24 июня.

Кроме того, из-за праздника выпускников введено ограничение движения:

- с 14:00 24 июня до 05:00 25 июня - закрытие крайней правой полосы движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади;

- с 00:00 20 июня по 14:00 24 июня - по правой проезжей части в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади одностороннее движение транспортных средств будет осуществляться по проезжей части, предназначенной для встречного движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади.

Также будет ограничено движение транспортных средств по Дворцовой набережной:

- с 01:00 20 июня до 05:00 26 июня - закрытие крайней правой полосы движения в направлении от дома номер 16 до Дворцового моста;

- с 07:00 19 июня до 18:00 24 июня - закрытие крайней правой полосы движения от дома номер 38 до Дворцового моста;

- с 19:00 до 20:00 21 июня - закрытие крайней правой полосы движения вдоль дома номер 22 и дома номер 36;

- с 00:00 19 июня до 05:00 25 июня – введение одностороннего движения в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту.

За несколько часов до праздника в пятницу, 23 июня, до самого утра закроют для движения Дворцовый мост, набережную реки Мойки (от Аптекарского переулка до Невского проспекта), набережную Зимней канавки, Адмиралтейскую набережную (от Дворцового проезда до Сенатской площади) и по ряду других участков.

После старта праздника до пяти утра автомобилисты не смогут проехать по Биржевому мосту, набережной Макарова (от Биржевого моста до Биржевой линии), по Университетской набережной (от Биржевой площади до Кадетской линии).

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