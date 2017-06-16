Картина дня: ОМОН, Сергей Лазарев и Мирча Луческу

Самой попопулярней темой 16 июня, по версии "Монитора", стало известие о том, что сотрудник ОМОНа получил удар ножом во время митинга 12 июня в Петербурге.

Первыми из петербургских СМИ сообщили "Телеграф" (12:30), "Бумага" (12:35) и Piter TV (12:45).

О нападении заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. "Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Петербурге боец петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым", - рассказал Меликов спустя четыре дня после акции протеста.

Он также сообщил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей, ему была оказана необходимая помощь.

Второй по популярности темой дня стала информация об открытии Кубка конфедераций на «Зенит-арене» 17 июня. На нем выступят Сергей Лазарев, Алсу, DJ Smash и другие артисты. В церемонии открытия чемпионата примут участие 2000 артистов. Она начнется за два часа до открытия первого матча.

При этом работы на новом стадион и вокруг него до сих пор продолжаются: покраска, сварка и многое другое, а внутри "Зенит-арены" сейчас идет отделка помещений.

Также популярной 16 июня стала новость о экс-тренере "Зенита" Мирча Луческу. Он заявил, что готов обратиться с жалобой в ФИФА, если футбольный клуб не выплатит ему компенсацию за досрочное увольнение.

По информации румынских СМИ, контракт "Зенита" с бывшим его наставником до сих пор не расторгнут. Луческу заявляет, что хочет получить от клуба четыре млн евро.

Самыми оперативными 12 июня стали Piter.TV, "Деловой Петербург" и Газета.ру.