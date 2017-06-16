Луческу готов пожаловаться на «Зенит» в ФИФА

Экс-тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу заявил, что готов обратиться с жалобой в ФИФА, если футбольный клуб не выплатит ему компенсацию за досрочное увольнение.

По информации румынских СМИ, контракт «Зенита» с бывшим его наставником до сих пор не расторгнут. Луческу заявляет, что хочет получить от клуба четыре млн евро.

Стороны продолжают переговоры по вопросу компенсации.

Луческу возглавил команду летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял лишь третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России.

После досрочного прекращения контракта Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой.

В начале июня «Зенит» подписал на три года контракт с Роберто Манчини. Соглашение между итальянским тренером и петербургским клубом подразумевает продление контракта еще на три года.