Сотрудник ОМОНа получил удар ножом во время митинга 12 июня в Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя директора Росгвардии Сергея Меликова.

"Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Петербурге боец петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым", - рассказал Меликов спустя четыре дня после акции протеста.

Он также сообщил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей, ему была оказана необходимая помощь.

Действия подозреваемого в нападении на московского омоновца он назвал провокацией. "Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени - провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан", - сказал Меликов.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов сравнил протестные акции в России с "цветной революцией". По его мнению, истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса.

Митинги во многих городах России организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".