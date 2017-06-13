В Петербурге суд арестовал первую задержанную участницу митинга на Марсовом

Дзержинский районный суд Петербурга ночью с 12 на 13 июня арестовал первую участницу антикоррупционного митинга, который прошел накануне, 12 июня на Марсовом поле.

По информации группы помощи задержанным, Ангелина Высоцкая останется в изоляторе на ближайшие пять суток. Кроме того, ей выписан штраф в размере 10 тыс. рублей, передает Коммерсантъ.

Как стало известно ранее, в отделениях полиции на ночь были оставлены 400 человек задержанных. На активистов составляют протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек. Данные о задержанных также разнятся – от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

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Часть лидеров оппозиционных движений были задержаны еще до начала акции. Так, из своей квартиры в отделение полиции была доставлена глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. Кроме того, сотрудники полиции пришли домой к координатору «Открытой Росси» Андрею Пивоварову и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в 6 часов утра полицейскими был задержан Петербургский оппозиционер Александр Расторгуев.