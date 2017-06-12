Задержанный на акции в Петербурге: Я стоял без плаката, но меня ударили дубинкой по голове

Один из задержанных на акции протеста в Петербурге 12 июня, Никита Виссарионов, рассказал «Санкт-Петербург.ру», что его ударили дубинкой по голове, хотя он не предпринимал никаких противоправных действий.

По словам Виссарионова, он и еще несколько человек стояли на Марсовом поле без плакатов и не выкрикивали лозунгов, когда их окружили представители ОМОН. «Я спросил у одного из них, в чем же дело, на что он мне ответил, что он не полицейский и никого нигде не удерживает», - рассказал Виссарионов.

После этого в круг вошли полицейские и стали уводить по одному тех, кто в нем находился. «Я начал снимать на видео, после чего один из полицейских ударил меня дубинкой по голове. Когда я спросил «За что?», тот ответил, что не бил меня, хотя это видели свидетели», - рассказал «Санкт-Петерубрг.ру» Виссарионов.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Сейчас молодой человек находится в 14-ом отделении полиции. По его словам, всего там находятся 12 задержанных, среди них двое несовершеннолетних.

Как стало известно ранее, в Петербурге на антикоррупционной акции протеста задержали 900 человек.

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По подсчетам "Санкт-Петербург.ру", в акции приняли участие около семи тыс. человек. При этом в Смольном насчитали 3,5 тыс.

Часть лидеров оппозиционных движений были задержаны еще до начала акции. Так, из своей квартиры в отделение полиции была доставлена глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. Кроме того, сотрудники полиции пришли домой к координатору «Открытой Росси» Андрею Пивоварову и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в 6 часов утра полицейскими был задержан Петербургский оппозиционер Александр Расторгуев. По их информации, в настоящий момент он находится в ОВД Гатчины.