В Петербурге участники акции оппозиции выдвинулись на Дворцовую площадь

В Петербурге участники акции на Марсовом поле начинают постепенно расходиться по домам, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру". При этом часть из них, около трех тысяч человек, выдвинулись на Дворцовую площадь.
Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
Сотрудники полиции и ОМОН постоянно следуют за митингующими по всему периметру парка. При этом массовые задержания продолжаются.
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Задерживают людей всех возрастов – от пенсионеров до школьников. По последним данным, число задержанных превысило 300 человек.
Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
Среди них оказался фотограф Давид Френкель и депутат Заксобрания Максим Резник. Парламентария позже отпустили из участка, и он вновь оказался на Марсовом.
Участники митинга скандируют "Полиция должна быть с народом!".
Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
Ранее стало известно, что в понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». По словам Пивоварова, ему сообщили, что он «планирует массовые беспорядки». Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.
Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.
В соцсетях также сообщают, что полицейские задержали муниципального депутата Даниила Кена, который также планировал прийти на акцию сторонников Навального.