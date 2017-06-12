Участник акции на Марсовом поле повесил на столб ЛГБТ-флаг

В Петербурге на митинге сторонников Алексея Навального на Марсовом поле один из участников акции взобрался на столб и повесил на него радужный флаг – символ ЛГБТ-движения, сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"

Внизу его поджидают сотрудники ОМОН. Одна из девушек, которая стояла рядом, подралась с сотрудниками правопорядка.

Сообщается о как минимум 300 задержанных, среди которых оказался фотограф Давид Френкель.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Как стало известно ранее, на Марсовом поле собралось до семи тысяч человек. За час до этого, в 13:00, организаторы официального праздничного мероприятия на Марсовом поле по громкоговорителю сообщили о том, что оно завершилось на шесть часов раньше для "безопасности ее участников". Пришедшим на Марсово поле сторонникам Алексея Навального предложили на специальных автобусах проехать в Удельный парк и провести мероприятие там. Кроме того, собравшимся раздавали листовки о незаконности акции на Марсовом.