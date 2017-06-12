В Петербурге решено закончить праздник на Марсовом поле раньше из-за митинга оппозиции

Смольный и петербургская полиция приняли решение на несколько часов раньше завершить праздник на Марсовом поле, чтобы избежать столкновений с оппозицией.

Изначально праздник планировалось завершить в 19.00.

Как сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», на Марсовом поле по громкоговорителю непрерывно сообщают следующую информацию: «Внимание, мероприятие четырех эпох, к которому вы планировали присоединиться в 14 часов, закончилось. Его организаторы приняли такое решение из-за опасений возможных провокаций, которые угрожают безопасности участников и гостей города. В связи с этим любое другое организованное мероприятие на территории Марсова поля будет считаться незаконным, и полиция будет вынуждена пресекать нарушения».

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

«Для вас специально организованы бесплатные автобусы, которые быстро довезут вас в Удельный парк, где полиция будет обеспечивать правопорядок», - добавляют организаторы праздника.

При этом автобусы продолжают оставаться пустыми.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Изначально сторонники Алексея Навального подавали заявку на проведение митинга против коррупции именно на Марсовом поле, однако Смольный не согласовал проведение акции. Вместо этого на Марсовом поле должен был пройти милитари-фест.

При этом ранее в понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». По словам Пивоварова, ему сообщили, что он «планирует массовые беспорядки». Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.

Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.

В соцсетях также сообщают, что полицейские задержали муниципального депутата Даниила Кена, который также планировал прийти на акцию сторонников Навального.