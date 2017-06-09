Картина дня: ночные автобусы и огромный одуванчик

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора», стало известие о том, что ночные автобусы в Петербурге будут работать три ночи подряд. Первыми об этом написали «Фонтанка» (10:40), Piter TV (10:50) и «Санкт-Петербург.ру» (11:15).

Ночные автобусы Петербурга будут работать три ночи подряд в связи с празднованием Дня России. Они продублируют линии метрополитена в ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня. Маршруты 1М, 2М, 3М, 4М, 5М будут курсировать с 00:00 до 06:00. Оплатить проезд можно покупкой разового билета или электронным проездным. Интервал движения составит 30 минут.

Во время разводки мостов автобусы следуют по укороченным трассам с добавлением к номеру литеры А и Б. Ночные автобусы Северной столицы ходят до 15 ноября два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздники.

Также популярной 9 июня стала новость о том, что студентов Петербурга просят не ходить на митинги. Так, ректорат Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова просит студентов не ходить на митинг 12 июня. Заявление руководства опубликовано на официальном сайте вуза.

«Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка – противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации. Как эти действия могут отразиться на вас?! Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?!» - задает риторические вопросы ректорат вуза.

Еще одной популярной темой 9 июня стала новость о том, что в «Пулково» появился огромный одуванчик. Эта скульптура посвящена доброте и миру, подобные памятники появятся в 100 международных аэропортах мира.

Скульптура цветка, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, установлена на привокзальной площади Пулково. Шапочка «Одуванчика» состоит из человеческих ладошек и открытых глаз. Вместе они образуют форму шара, символизируя планету Земля. Широко распахнутые глаза внутри ладони говорят об искренности и чистоте намерений. «Одуванчик» сделан из гранита и бронзы, общая высота композиции - 3,5 метра, масса - 1,5 тонны.

Самыми оперативными в пятницу, 9 июня, стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру»,