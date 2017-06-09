Ночные автобусы Петербурга будут работать три ночи подряд в связи с празднованием Дня России. Они продублируют линии метрополитена в ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Маршруты 1М, 2М, 3М, 4М, 5М будут курсировать с 00:00 до 06:00. Оплатить проезд можно покупкой разового билета или электронным проездным. Интервал движения составит 30 минут.

Во время разводки мостов автобусы следуют по укороченным трассам с добавлением к номеру литеры А и Б. Ночные автобусы Северной столицы ходят до 15 ноября два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздники.