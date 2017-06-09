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В Пулково открыли скульптуру-символ «Одуванчик»

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© Фото: pulkovoairport.ru
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    Она посвящена доброте и миру, подобные памятники появятся в 100 международных аэропортах мира.

    В Пулково сегодня, 9 июня, открыли скульптуру-символ «Одуванчик». Она посвящена доброте и миру, подобные памятники появятся в 100 международных аэропортах мира. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

    В церемонии открытия принял участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. «Этот памятник говорит о том, что все мы – дети одной планеты, и только вместе, с добротой в сердце мы сможем сохранить наш хрупкий мир», - сказал он.

    Скульптура является проектом Международной академии доброты. Образ одуванчика созвучен с миссией Международной академии доброты - «сеять добро на земле».

    «Мы развиваем программу по привлечению в Пулково предметов современного искусства с 2013 года. Устремление этой программы - создать не просто современный пассажирский терминал, но уникальную культурную среду со своей атмосферой. Ведь Петербург - это культурная столица России, и именно с аэропорта многие туристы начинают свое знакомство с городом. Уверены, что «Одуванчик» станет прекрасным дополнением арт-пространства Пулково, и что он придется по душе гостям аэропорта», - отметил Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

    Скульптура цветка, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, установлена на привокзальной площади Пулково. Шапочка «Одуванчика» состоит из человеческих ладошек и открытых глаз. Вместе они образуют форму шара, символизируя планету Земля. Широко распахнутые глаза внутри ладони говорят об искренности и чистоте намерений. «Одуванчик» сделан из гранита и бронзы, общая высота композиции - 3,5 метра, масса - 1,5 тонны.

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