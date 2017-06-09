Ректорат СЗГМУ просит студентов не ходить на митинг 12 июня

Ректорат Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова просит студентов не ходить на митинг 12 июня. Заявление руководства опубликовано на официальном сайте вуза.

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Митинг против коррупции на 15 тыс. человек планировали провести на Марсовом поле, однако Смольный запретил это делать и не согласовал заявку петербургского штаба Алексея Навального. Участников несанкционированной акции будет задерживать полиция.

"По достоверной информации в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который используя трудности сегодняшнего дня планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде", - говорится в обращении.

"Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка – противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации. Как эти действия могут отразиться на вас?! Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?!" - задает риторические вопросы ректорат вуза.

Руководство университета советует студентам "не поддаваться на провокации, не допускать беспорядков", а также проявить 12 июня "стойкость и благоразумие". Студентам также напомнили, что 12 июня в городе будут проходить многочисленные официальные мероприятия, цель которых, в числе прочего, - "поддержка незыблемого курса президента Владимира Путина на развитие демократии в России".

В десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной Фондом борьбы с коррупцией Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.