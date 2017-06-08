В Петербурге арестованы две члена саентологической церкви

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу двух подозреваемых по уголовному делу в отношении членов саентологической церкви. Арестованных подозревают в разжигании ненависти и незаконном предпринимательстве, которая принесла им 276,3 млн рублей.

До 5 августа арестованы руководитель саентологической церкви Петербурга Анастасия Терентьева и Сахиб Алиева, который работает там бухгалтерой. Меру пресечения для еще двух человек изберут в четверг, 8 июня, сообщает «Интерфакс». Об аресте пятой подозреваемой следствие будет просить в пятницу.

По версии следствия, экстремистская составляющая в деятельности сайентологов - это унижение достоинства людей, которые выходили из организации. Этих людей члены сайентологический общины определили, как «лица, доставляющие неприятности». Одна из мер давления на таких людей - издание этических приказов внутри организации.

Кроме того, по информации следствия, с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года организация получила 276,3 млн рублей за продажу своих книг без соответствующей документации, которая разрешала бы им право на предпринимательство.

Обыски у петербургских саентологов прошли в о вторник, 6 июня, на седьмом этаже дома номер три по улице Бабушкина в рамках уголовного дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В результате проводимых работ были задержаны несколько адептов церкви. Сами адепты церкви удивлены визитом правоохранителей.

Аналогичные обыски прошли ровно год назад, 21 июня 2016-го. Тогда ФСБ изъяли у петербургских саентологов 60 тыс. долларов и полмиллиона рублей. Также в рамках этого же уголовного дела были вывезены личные дела адептов, были задержаны десять саентологов.

Всего в июне прошлого года сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были проверены четырнадцать офисов Петербурга, Москвы и Ленобласти, связанных с деятельностью саентологов. В Москве оперативники нашли 16 млн рублей наличными и пистолет "ТТ".

Церковь саентологии была основана Роном Хаббардом 18 февраля 1954 года в Лос-Анджелесе. Имеет 13 тыс. сотрудников в 107 странах. По данным СМИ, основная работа саентологов по привлечению новых членов сосредоточена вокруг молодежи в ВУЗах.

Во многих странах Европы Церковь саентологии относят к сектам и коммерческим организациям. В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам, в Испании и Франции - к религиозным сектам, в Греции - к тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена), в Англии - к коммерческим организациям.