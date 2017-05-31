УФАС: Смольный заключил контракт на строительство «Зенит-арены» незаконно

Петербургское УФАС России признало в действиях комитета по строительству Смольного нарушение закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, у комитета было время провести торги, а не сразу заключать договор с «Метростроем» на безальтернативной основе.

То, что контракт на дополнительные строительные работы на «Зенит-арене» стоимостью более 950 млн рублей был заключен с «Метростреом» с нарушениями, УФАС выявило еще в январе 2017 года. Позже комитет пояснил, что не провел торги из-за «чрезвычайной ситуации непреодолимой силы».

В итоге комиссия УФАС установила, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации «последствий действия непреодолимой силы» или чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимость в этих работах возникла не за один момент, а была вполне прогнозируемой. Это значит, что у заказчика была возможность контролировать ситуацию и провести конкурентные процедуры вовремя.

За подобные нарушения ст.14.9 КоАП РФ предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 50 млрд рублей. В августе 2016 года новым подрядчиком стал "Метрострой", который в декабре прошлого года официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены". Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии.