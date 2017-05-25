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Минтранс закроет часть акватории Петербурга только в дни матчей Кубка конфедераций

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© Фото: rudolf_khb / LiveJournal

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Запрет коснется части акватории рек Малая Невка, Средняя Невка и Большая Невка, а также Гребного канала.

Министерство транспорта  РФ определило конкретные даты и точный список участков городской акватории, которые будут перекрыты к Кубку Конфедераций, сообщает «Коммерсантъ».

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Ограничения будут действовать 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года с 12 до 00 часов. В эти дни на стадионе «Зенит-арена» пройдут матчи Кубка.

Запрет коснется акватории рек Малая Невка, Средняя Невка и Большая Невка и Гребного канала, которые прилегают к Крестовскому острову. Кроме того, ограничения также коснутся участка акватории Невской губы, ограниченного дугой окружности радиусом 5 километров от «Зенит-арены».

Ранее, 17 апреля, Минтранс опубликовал постановление, согласно которому с 1 июня по 4 июля будут закрыты акватория Невы и все каналы Петербурга для парусников, маломерных и прогулочных судов. Также предполагалось, что будут закрыты водные артерии Москвы и морской порт Сочи.

Такая инициатива вызвала массу протестов со стороны туристических компаний города, которые заявили, что опасаются больших денежных потерь. Позже, 21 апреля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к главе министерства транспорта России Максиму Соколову, в котором обратил его внимание, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона. По его словам, от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Петербурга.

Позже Министерство транспорта РФ опровергло информацию о перекрытии всей акватории.

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