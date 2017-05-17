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Новым директором музея "Исаакиевский собор" может стать детская писательница Ирада Вовненко

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Ирада Вовненко
© Фото: Коммерсантъ

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В настоящий момент она является действующим заместителем директора Бурова.

Новый директор музея «Исаакиевский собор» будет выбран до конца мая. По информации «Фонтанки», им может стаь действующий заместитель директора Николая Бурова – писательница Ирада Вовненко, которая сейчас занимается общественными связями музея.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко сегодня заявил, что выберет нового главу из числа заместителей Бурова, но не стал называть имя наиболее вероятных претендентов. Всего у директора музея пять заместителей, главная из них – Наталья Корнеева.

По информации собеседников издания, должность достанется писательнице Вовненко, которая с 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора», а после перешла на работу с общественными связями музея.

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Вовненко  - член Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским под названием "Любовь и другие диссонансы". С 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

Ранее Сузенко зявлял, что Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

С начала 2017 года директор музея борется за сохранение музея в здании Исаакиевского собора. Сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации. 

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